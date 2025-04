DIRETTA Serie A, Torino-Udinese: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Vanoli e i bianconeri di Runjaic in tempo reale

Il Torino e l’Udinese si affrontano nel lunch match di Pasquetta valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni in crisi di risultati e appaiate in classifica a quota 40 che sarà diretta dall’arbitro Collu della sezione di Cagliari.

Reduci dalla sconfitta contro il Como, che ha fatto seguito ai pareggi contro la Lazio e il Verona, i granata di Paolo Vanoli vogliono tornare al successo. Privi dello squalificato Coco, l'obiettivo è quello di centrare i tre punti per prendersi il decimo posto in solitaria. Non vanno meglio le cose per i bianconeri di Kosta Runjaic, anzi: dopo le quattro sconfitte consecutive rimediate contro Verona, Inter, Genoa e Milan, i friulani vanno a caccia di una vittoria che in trasferta manca dall'1-0 di Lecce di due mesi fa esatti. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport e in streaming su tablet, pc e smartphone su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. All'andata la sfida terminò con un pareggio con il risultato di 2-2 per effetto dei gol di Adams e Ricci dopo il doppio vantaggio siglato da Toure e Lucca.

Probabili Formazioni Torino-Udinese

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ricci; Karamoh, Gineitis, Elmas; Adams. All. Vanoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Iker Bravo, Lucca. All. Runjaic

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari

PROSSIMI IMPEGNI: Napoli-Torino domenica 27 aprile ore 20:45; Udinese-Bologna lunedì 28 aprile ore 18:30.