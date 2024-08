Juventus, sì allo scambio con l’Inter e rilancio sull’obiettivo Milan | ESCLUSIVO

Dalla situazione di Federico Chiesa al calciomercato di Inter e Milan: intrecci fra big nell’ultimo mese di trattative. Le dichiarazioni in esclusiva

Nico Gonzalez è l’ultimo nome che sta infiammando il calciomercato estivo con protagonista sempre la Juventus. I bianconeri avrebbero messo nel mirino l’argentino della Fiorentina come alternativa ad Adeyemi.

A TiAmoCalciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini ha parlato così della pista Nico Gonzalez: “Anche lui è entrato nel calderone del calciomercato. La Fiorentina ci ha investito più di 30 milioni di euro e non può svenderlo. C’è l’Atalanta e c’è la Juventus, che lo tiene in considerazione se non si dovessero concretizzare altri obiettivi. La Fiorentina ha effettuato sondaggi in casa Juventus per Locatelli e McKennie. La Juventus era forte anche su Fofana prima di Thuram, ma ultimamente c’è stato un rilancio bianconero. Così mi ha riferito un dirigente del Monaco”.

Sugli altri nomi caldi in casa bianconera ha poi proseguito: “I dirigenti del Monaco mi hanno detto che preferirebbero tenere ancora almeno un anno Akliouche, nel mirino da tempo di Giuntoli. Koopmeiners? Alla Juventus è e sarà la telenovela dell’estate”

Calciomercato Juve, incubo Chiesa-Inter: l’annuncio di Paganini

“Sinceramente non credo che ci sia la volontà da parte di Chiesa di fare il separato in casa fino a gennaio. Secondo me si arriverà ad una soluzione che può riguardare l’Inter con la questione Frattesi – ha annunciato l’esperto di mercato della ‘Rai’ – ma anche il Napoli. La pista azzurra non è chiusa visto che c’è anche Raspadori, molto apprezzato da Giuntoli”.

Infine, su Gudmundsson: “L’Inter ha una sorta di canale privilegiato. È anche vero che la Fiorentina, lo scorso gennaio, ha offerto 22 milioni di euro al Genoa e potrebbe tornare forte sull’islandese in caso di cessione di Nico Gonzalez”. Il calciomercato estivo è sempre più nel vivo.