Intrigo Araujo-Gyokeres: si sblocca il colpo per la big italiana

Il calciomercato sembra essere destinato ad entrare nel vivo già nelle prossime settimane. E attenzione ad un affare importante

La stagione si avvia alla conclusione e lo sguardo piano piano si sta spostando sul calciomercato. Sono molte le squadre che si stanno muovendo per andare a rinforzare la squadra e a questo punto sono diverse le voci che iniziano a farsi sempre più insistenti. E attenzione ad un possibile intrigo Araujo-Gyokeres che potrebbe favorire un club italiano.

Secondo le informazioni riportate dai media spagnoli, il futuro di Araujo e Gyokeres sembra collegato tra loro. Siamo al momento nel campo delle ipotesi e la strada per arrivare alla fumata bianca è molto lunga. Ma il club italiano si prepara a sfruttare questo intrigo di calciomercato per chiudere una operazione di calciomercato molto importante anche se per adesso si è nella fase delle riflessioni e non ci resta che alla fine aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire cosa potrà succedere.

Calciomercato: Araujo in Serie A, lo porta Gyokeres

Araujo rappresenta un difensore che ha voglia di trovare maggiore spazio e per questo motivo si lavora con attenzione su come trovare una soluzione importante per il prossimo futuro. Dalla Spagna giunge la notizia di un possibile intrigo di calciomercato con Gyokeres e per questo motivo non ci resta che attendere l’estate per avere un quadro più chiaro e capire meglio cosa potrà succedere in futuro.

Stando a quanto riferito da El Nacional, Araujo potrebbe lasciare il Barcellona per consentire ai blaugrana di piazzare l’operazione Gyokeres e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere in futuro. La pista del difensore uruguaiano potrebbe rappresentare una grande occasione per quanto riguarda la Juventus e vedremo se alla fine si alla fine si riuscirà a piazzare una operazione simile.

Di certo Araujo è un obiettivo importante per quanto riguarda la Juventus del prossimo calciomercato. I bianconeri ci avevano pensato nel calciomercato invernale, ma dopo si è optato per non affondare il colpo. Ora non è da escludere che si possa optare per un nuovo assalto considerato anche il fatto che parliamo di un calciatore destinato ad alzare ancora di più il livello della rosa bianconera.