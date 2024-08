Inter, prima tegola UFFICIALE: infortunio muscolare per l’attaccante

Primo infortunio stagionale in casa Inter: Simone Inzaghi perde l’attaccante, esordio in Serie A a rischio. I tempi di recupero

Inizia con una tegola in attacco la nuova stagione dell’Inter campione d’Italia. Si è fermato l’attaccante che è ora a rischio per il debutto in Serie A.

Come comunicato dall’Inter attraverso una nota ufficiale, “Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”. Problema muscolare per l’iraniano, nuovo arrivato nell’attacco nerazzurro, che ne avrà per almeno 10-15 giorni di stop.

L’ex Porto è così a rischio per il debutto in Serie A. I campioni d’Italia esordiranno sabato 17 agosto sul campo del Genoa di Gilardino. La presenza di Taremi è in dubbio, in attesa delle prossime mosse di calciomercato della dirigenza dell’Inter guidata dal neo presidente Beppe Marotta.