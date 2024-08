Incontro e addio (definitivo) all’Inter: “È quasi fatta per la cessione” | CM.IT

Vicinissima un’operazione in uscita in casa nerazzurra: l’Inter ha trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo

Ci siamo per il passaggio, o meglio per il ritorno, di Lucian Agoume in Spagna per indossare nuovamente la maglia del Siviglia. L’Inter e la squadra andalusa sono allo stadio finale della trattativa: da sistemare gli ultimi dettagli per il trasferimento a titolo definitivo del giovane centrocampista francese.

Il club campione d’Italia incasserà 4 milioni di euro, oltre a una percentuale di rivendita vicina al 50% per la cessione di Agoume come raccolto da Calciomercato.it. Le due società nelle prossime ore definiranno l’accordo, prima della fumata bianca per lo sbarco a Siviglia del giocatore. Il classe 2002 aveva già indossato in prestito la casacca del sodalizio spagnolo nella seconda parte della scorsa stagione, collezionato 13 presenze complessive.

Calciomercato Inter, semaforo verde per Agoume: torna al Siviglia

Nel pomeriggio è andato in scena un incontro nella sede dell’Inter tra i dirigenti nerazzurri e l’entourage di Agoume, propedeutico a finalizzare l’operazione per il ritorno al Siviglia.All’uscita l’agente del giocatore, Djibril Niang (che era accompagnato dall’intermediario Cecere), ha praticamente ufficializzato il passaggio del proprio assistito nelle fila del club andaluso.

“È quasi tutto fatto, spero e credo che il trasferimento si chiuderà entro pochi giorni – le sue parole – Abbiamo ricevuto tante offerte, però Lucien è felice di tornare al Siviglia dove si è trovato molto bene nei mesi scorsi”, le dichiarazioni del procuratore di Agoume. Il 21enne francese, che è sotto contratto con l’Inter fino al giugno 2025, firmerà un accordo pluriennale con il Siviglia e lascerà così definitivamente i nerazzurri dopo cinque stagioni.