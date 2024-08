Bari, fatta per Onofrietti: c’è la firma e il prestito alla Turris | ESCLUSIVO

Il club pugliese ha definito il trasferimento del centrocampista dal Borussia Dortmund, che arriverà da svincolato

Vincenzo Onofrietti sta per iniziare una nuova avventura nel calcio italiano. Come anticipato da Calciomercato.it, la volontà del centrocampista classe 2005 nato in Germania ma con origini italiane, era quella di misurarsi col nostro calcio dopo aver vissuto una lunga parentesi tedesca.

Il Bari era il club più interessato alle sue prestazioni, e nelle prossime ore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i pugliesi renderanno l’affare ufficiale. Onofrietti lascerà il Borussia Dortmund, club nel quale militava dal 2020, da svincolato, e ha firmato un nuovo contratto con il club dei De Laurentiis, che ha già definito un piano per il suo adattamento e la sua crescita. Contestualmente alla sua firma, infatti, è stata definita anche la cessione in prestito alla Turris, che ha garantito al ragazzo un progetto tecnico nel quale sarà protagonista con continuità in Serie C. Onofrietti, di fatto, è già a Torre del Greco per mettersi a disposizione dei corallini di Mirko Conte.

Per il 19 enne, centrocampista dinamico e tecnico adattabile anche alla corsia di destra, sarà un avvicinamento alle sue origini paterne: la famiglia di suo padre, infatti, è originaria di Napoli (e molto legata al club partenopeo), mentre sua madre è portoghese. Onofrietti, che vanta 20 presenze in Nazionale tra under-17 e under-19, dopo una lunga parentesi tedesca punta ora ad affermarsi in Italia, dove ha sempre immaginato il suo futuro. Nel 2020 fu convocato dalla Nazionale tedesca under-16, ma pochi mesi dopo scelse definitivamente l’azzurro. Tra Turris e Bari, la sua speranza è quella di vestirlo sempre più spesso.