Il Bari punta Onofrietti, l’italo-tedesco del Bortussia Dortmund | ESCLUSIVO

Il Bari guarda in Germania: piace l’italo-tedesco del Borussia Dortmund Vincenzo Onofrietti

Dopo una importante esperienza al Borussia Dortmund, Vincenzo Onofrietti potrebbe calcare presto i campi italiani. Il centrocampista classe 2005, nato in Germania ma con origini italiane, ha brillato nell’ultima Youth League e vanta diverse presenze nelle categorie inferiori della Nazionale italiana, dall’under 17 all’Under 19 di Corradi.

Con buon ritmo, forza fisica e visione di gioco, si è imposto come un centrocampista completo nel Dortmund U19, con il quale è stato finalista dell’ultima Bundesliga di categoria. I tedeschi, coscienti della volontà del ragazzo di giocare in Italia, sono aperti a trattare con i club interessati. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Bari è in prima fila e si è già mosso per portare il giovane talento in Puglia, ma il club pugliese non è l’unico ad essersi fatto vivo con l’entourage del ragazzo.

Onofrietti, che si ispira a De Bruyne e Bellingham, è cresciuto in una famiglia di tifosi del Napoli, club della città d’origine di suo padre (sua madre, invece, è portoghese), contesto che ha avuto senz’altro un peso nella scelta della Nazionale. I tecnici della FIGC lo hanno seguito per anni con grande interesse e, nonostante avesse l’opportunità di attendere una chiamata dalla Germania, il centrocampista ha optato per l’azzurro, dove ha condiviso lo spogliatoio con altri due compagni tedeschi e d’origine italiana: Filippo Mané (suo compagno nel Dortmund) e Fabio Chiarodia.