Roma-Dovbyk, affare fatto e confermato: i dettagli dell’accordo | CM.IT

Artem Dovbyk in procinto di trasferirsi alla Roma, è il momento delle conferme definitive: raggiunto l’accordo per l’attaccante ucraino

Artem Dovbyk alla Roma, tutto confermato. Come raccontato nei giorni scorsi e anticipato da Calciomercato.it venerdì 26 luglio, è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento dell’ucraino in giallorosso.

Il blitz in Spagna del direttore sportivo giallorosso Ghisolfi ha dato quindi i risultati sperati, tanto che nelle prossime ore verranno firmati anche tutti i contratti. Decisivo, pure in questo caso, il sì convinto del calciatore, da subito affascinato dal progetto Roma e quindi determinato ad indossare la maglia giallorossa. Confermate le cifre dell’operazione come raccontate dalla nostra redazione, intorno ai 33 milioni di euro più bonus.