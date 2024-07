Roma, tutto confermato: Ghisolfi è in Spagna per chiudere Dovbyk, le ultime | CM.IT

La Roma allo sprint per provare a concludere l’affare Dovbyk: il ds giallorosso Ghisolfi in missione a Girona, le ultime di CM.IT

Viaggio in Costa Brava, per Florent Ghisolfi, non un volo di piacere, ma una missione con uno scopo ben preciso. Ossia, quella di definire un altro colpo di mercato fondamentale per la Roma.

Il direttore sportivo giallorosso ha preso un volo per Girona ed è in queste ore in Spagna per tentare di chiudere con i catalani l’intesa per l’affare Dovbyk. Dopo l’arrivo di Matias Soulé, per i capitolini l’arrivo del Pichichi dell’ultima Liga sarebbe un autentico colpaccio.

La Roma ha già l’accordo con Dovbyk, come raccontato da Calciomercato.it, sulla base di 3 milioni di euro a stagione. Ora manca pochissimo anche per l’intesa con il Girona, che potrebbe essere trovata per circa 33-34 milioni di euro più bonus. Gli iberici, quarti nell’ultima Liga, avevano delle richieste iniziali di circa 40 milioni di euro, ma le hanno poi riviste leggermente al ribasso. La quotazione complessiva finale dovrebbe aggirarsi quindi ad una cifra inferiore: e Dovbyk a queste condizioni sarebbe un affare per i capitolini.