DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Keylor Navas a Lukaku: gli aggiornamenti del 30 luglio

Il calciomercato estivo entra nel vivo: tutte le news di martedì 30 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Anche con la partenza delle Olimpiadi di Parigi, l’attenzione degli appassionati di calcio non si sposta dalle notizie di calciomercato, che tengono sempre più banco, a tre settimane dal via della stagione in Serie A.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen, il Napoli continua a lavorare per Romelu Lukaku. L’attaccante belga potrebbe approdare alla corte di Antonio Conte, ma chiaramente molto dipenderà proprio da Osimhen, la cui cessione sembra tutt’altro che vicina. Intanto si muovono anche gli altri club di Serie A: nelle scorse ore il Monza ha chiuso per l’arrivo dell’esperto portiere Keylor Navas mentre il Milan è in procinto di annunciare l’ingaggio di Pavlovic per la difesa. Tutti gli aggiornamenti e le trattative di calciomercato di martedì 30 luglio.

LIVE