Alternativa a Adeyemi, il piano b della Juventus arriva dalla rivale storica

La Juventus deve rinforzare l’attacco e punta su Adeyemi, ma ha pronto il piano b: arriva dalla grande rivale di Serie A

Ufficializzate le cessioni di Soulé e Huijsen, rispettivamente a Roma e Bournemouth, per la Juventus è arrivato il momento di accelerare anche sul mercato in entrata. Giuntoli sa bene che la rosa di Thiago Motta ha bisogno di volti nuovi in ogni reparto con Todibo che dovrebbe arrivare a sistemare la difesa e Koopmeiners grande obiettivo per il centrocampo.

In attacco, invece, il nome caldo degli ultimi giorni è, come raccontato da Calciomercato.it, quello di Adeyemi per il quale il Borussia Dortmund chiede 35-40 milioni di euro. Per l’esterno offensivo, il club tedesco non ha intenzione di trattare per una formula che non preveda il trasferimento a titolo definitivo. Da registrare anche la forte concorrenza della Premier League con Aston Villa e Chelsea che hanno mostrato interesse per il giocatore.

Ecco perché, tra cifre e concorrenza, la Juventus sonda anche altre piste ed una di queste porta ad un colpo da una grande rivale della Serie A. Il nome è quello di Nico Gonzalez che con Palladino sembrerebbe non essere un imprescindibile della Fiorentina: così il suo nome potrebbe rivelarsi un’occasione di mercato anche per la Juventus.

Calciomercato Juventus, idea Nico Gonzalez: concorrenza nerazzurra

L’esterno argentino è tra i calciatori graditi al club bianconero, stando a quanto riferisce ‘Sky’, e se non dovesse andare in porto la trattativa per Adeyemi, Giuntoli farebbe partire immediatamente l’assalto.

Con un ostacolo però: Nico Gonzalez, infatti, piace anche all’Atalanta che starebbe valutando la fattibilità dell’operazione. Il club bergamasco avrebbe mostrato un forte interesse per il calciatore e, nel caso in cui da Firenze arrivasse il via libera alla sua cessione, inizierebbe la trattativa con i viola. Al momento contatti tra i due club non ci sono stati, ma l’Atalanta sta valutando con attenzione il possibile affare. Alla finestra la Juventus, pronta a mettere in campo il piano B se non dovesse arrivare Adeyemi.