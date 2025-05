Fabregas sulla panchina di una big: l’annuncio cambia tutto

Cesc Fabregas è uno degli allenatori più chiacchierati del momento ed ora può sbarcare in una big: arriva l’annuncio che cambia completamente gli scenari. Andiamo ad analizzare la situazione nel dettaglio.

E’ stata una stagione esaltante per il Como, che al primo anno in Serie A ha raggiunto una importantissima salvezza. E lo ha fatto senza mai tradirsi e proponendo un calcio sempre estremamente interessante e di alto profilo. Sono tanti i gioielli che si sono messi in mostra in questa stagione e che faranno parlare molto di sé nei prossimi anni. Soprattutto perché molti di loro sono tanto giovani ed hanno ancora degli enormi margini di crescita. In tal senso, però, è innegabile che la stella più brillante sia stata quella dell’artefice di questa impresa: Cesc Fabregas.

E’ il cuore ed il cervello del progetto, essendo anche azionista della società. Ha delle idee di gioco chiare e che non ha mai tradito, a conferma di una convinzione e di una coerenza che non sempre è facile riscontrare nel mondo del calcio. Chiaramente, dopo quanto espresso dalla sua squadra, è fisiologico che ci siano delle squadre interessante a lui. Non a caso il nome di Fabregas è stato accostato a quello di big del nostro calcio come Milan e Roma, che in estate cambieranno allenatore. Ed in tal senso arriva un importante annuncio sul suo futuro.

Fabregas al Milan o alla Roma? Arriva l’annuncio sul suo futuro

E’ fisiologico che un profilo come il suo sia nel mirino di tante big, soprattutto perché nonostante la giovane età che lo rende un predestinato ha già le idee molto chiare. Ed ha dei margini di miglioramento davvero enormi. In una intervista concessa al Corriere dello Sport, Fabregas ha parlato senza nascondersi troppo anche del suo futuro. Ha spiegato, infatti, che la sua priorità resta il Como, ma che a fine stagione è necessario un incontro per capire dove questo club vuole arrivare e come intende perseguire questo traguardo. Senza lasciare nulla al caso.

Ha confermato, però, senza girarci troppo attorno che ci sono state delle squadre che lo hanno contattato e che hanno provato un approccio. A conferma, per l’appunto, di quanto sia apprezzato e stimato dalle squadre che lo hanno affrontato. Se le idee del Como e quelle di Fabregas dovessero coincidere circa le prospettive future, allora si potrà continuare insieme.

Quello che però maggiormente interessa ai tifosi di Milan e Roma, però, è che la porta all’addio lo spagnolo non la tiene assolutamente chiusa e quindi questo annuncio riapre degli spiragli per vederlo sulla panchina di una big di Serie A.