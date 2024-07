Osimhen, sorpasso Chelsea: scambio e sconto, i dettagli

Ore concitate per Victor Osimhen, dopo il nuovo interesse del Chelsea che tenta il sorpasso sul PSG: sconto e scambio, i dettagli dell’affare

A fine luglio Victor Osimhen fa parte ancora della rosa del Napoli. Uno scenario imprevedibile, che scontenta un po’ tutte le parti. Sicuramente anche Antonio Conte. Infatti, il tecnico salentino non ha mai utilizzato l’attaccante nelle amichevoli. D’altronde come farlo? Il suo valore da 130 milioni – la clausola rescissoria – pone il club azzurro in una delicata posizione. Meglio evitare infortuni indesiderati.

Nelle ultime ore, ci sarebbero piccoli ma significativi segnali che potrebbero portare finalmente ad una svolta. Infatti, ci sarebbero stati nuovi approcci tra il Napoli ed il Chelsea. Sondaggi informativi per capire quanto possa essere realizzabile la doppia trattativa che porta Osimhen a Londra e Lukaku nuovamente in Italia, sponda Napoli.

Romelu attende solo il trasferimento alla corte di Conte. Come raccolto da Calciomercato.it, il centravanti belga è rimasto in contatto con il tecnico e con la società azzurra, aspettando l’addio del collega nigeriano. E ora, dall’Inghilterra, emergono nuovi dettagli.

Osimhen al Chelsea, ma serve lo ‘sconto’

Stando a quanto trapela dalla Gran Bretagna, il Chelsea starebbe pensando di rafforzare il suo attacco con Victor Osimhen. Enzo Maresca, nuovo allenatore dei Blues, avrebbe dato l’ok alla dirigenza per chiudere questo importante colpo di mercato, che farebbe certamente molto piacere al centravanti nigeriano. Infatti, è risaputo che il bomber mascherato predilige un trasferimento in Premier League.

Nonostante questo, aveva già trovato l’intesa economica con il PSG, il quale però non ha mai presentato al club azzurro l’offerta relativa all’esercizio della clausola rescissoria. E il Napoli inizialmente ha spedito al mittente le proposte parigine, ritenute basse. Ma in particolar modo, il PSG avrebbe voluto riproporre sotto la Tour Eiffel il duo Kvara-Osimhen. De Laurentiis ha però blindato la sua stella georgiana. Almeno per un’altra stagione.

Dunque, si sta materializzando in queste ore l’ipotesi Londra. Anche il Chelsea, come il PSG, non ha intenzione di esercitare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro, ma il tempo scorre e il club partenopeo deve sbloccare questo impasse con il suo centravanti. Tra le due società si potrebbe intavolare un accordo interessante, che vede protagonista anche l’attaccante belga, considerato fuori dal progetto da Maresca. Secondo il giornalista inglese Ben Jacobs, il Chelsea potrebbe chiedere Osimhen in prestito con obbligo di riscatto e allo stesso tempo può cedere a titolo definitivo Lukaku (valutato 30 milioni) al Napoli. L’offerta non è stata formulata, ma nelle prossime giornate si potrebbero attendere importanti sviluppi. Da non sottovalutare come questa mossa dei londinesi possano sbloccare il PSG, fermo finora sulle proprie posizioni: piace Victor, ma a meno di 100 milioni.