Non solo Lukaku: doppio grande ritorno in Serie A, la scelta è fatta

Presto dovremmo ritrovare Lukaku in Serie A, ma non sarà l’unico grande ritorno nel nostro campionato: che svolta

Il mese di luglio ha riservato diversi colpi interessanti sul mercato, altri possiamo attenderne di sicuro per agosto, con tanti affari che serviranno per completare le rose di tutte le big. C’è grande curiosità per l’arrivo di Lukaku al Napoli, con il ritorno in Serie A del belga dopo le esperienze con Inter e Roma, affare che però si sbloccherà solamente con la cessione di Osimhen da parte degli azzurri.

E’ un mercato che però potrebbe riservare anche altri ritorni interessanti nel nostro campionato. La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su ‘X’, nel consueto sondaggio quotidiano, quali sarebbero i ritorni in Serie A più graditi e intriganti. Nel sondaggio, hanno prevalso, alla pari, Joao Cancelo e Kim, con il 29,7% dei voti, staccando di poco Mauro Icardi (27,5%). Non convince troppo, invece, il ritorno di de Ligt come eventualità (13,2% dei voti appena).