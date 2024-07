Osimhen e acquisto Napoli: l’emiro proprietario del PSG in città | CM.IT

L’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani avvistato a Napoli nelle scorse ore: è il proprietario del PSG, ecco cosa ci fa in Italia

Napoli e PSG. Storie che si intrecciano. I due club hanno già dato vita a trattative importanti. Quella di Lavezzi e Cavani, ad esempio. O per ultimo, la cessione di Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain avvenuta due estati fa.

Ancora una volta, il nome del club parigino è accostato a quello azzurro per via del futuro di Kvaratskhelia e Osimhen, entrambi finiti nel mirino di Luis Enrique. Il Napoli ha già respinto l’offerta proposta dal presidente Al Khelaifi per il georgiano. Non si tocca. Per il nigeriano, invece, c’è il via libera a patto che la cifra da proporre sia vicina ai 130 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto. E per ora, non ci siamo.

Nel frattempo, a Napoli è sbarcato – letteralmente – Tamim bin Hamad Al Thani, nonché emiro del Qatar e proprietario del fondo Qatar Sports Investments, società che detiene il controllo del PSG. Il noto sceicco ha fatto visita ad un importante pizzeria a pochi passi dal porto di Mergellina, dov’era attraccato il suo panfilo.

Al Thani a Napoli, ma non vuole comprare il club

Da tempo attorno all’orbita partenopea circola il nome dell’emiro qatariota. Secondo alcune indiscrezioni, Al Thani sarebbe stato disposto a investire mezzo miliardo per acquistare il Napoli. Ma ad oggi i fatti sono diametralmente opposti.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Al Thani non ha intenzione di proporre ad Aurelio De Laurentiis un’offerta per acquistare il Napoli. Lo stesso emiro ha allontanato queste voci e ora vuole solo navigare nel Mediterraneo per trascorrere le sue vacanze. Fino a poche ore fa era ancora in acque napoletane, circondato dalle meraviglie del Golfo.

Dunque, la sua visita a Napoli non sarebbe legata neanche all’acquisto del cartellino di Victor Osimhen. E’ chiaro che per quest’aspetto interverrà direttamente il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, con i suoi preziosi dirigenti. Il futuro dell’attaccante nigeriano, però, può cambiare presto. Lui preferirebbe giocare in Premier League, ma come detto il club parigino sonda la possibilità di acquistare il ragazzo, che attualmente è in ritiro con la squadra e con Antonio Conte. Lotta, suda e si sacrifica, consapevole che questi potrebbero essere i suoi ultimi giorni in azzurro. Fino a questo momento non sono arrivati segnali dall’Inghilterra. E solo timidi sondaggi da Parigi. Non c’è troppa fretta. Il tempo a disposizione per vendere Osimhen è ancora molto e le acque potrebbero smuoversi specialmente nei prossimi giorni, quando in tutta Europa comincerà la girandola degli attaccanti.