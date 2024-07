DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Rabiot a Kvaratskhelia: gli aggiornamenti dell’11 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 11 luglio, riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Il calciomercato è sempre più nel vivo, si intensificano le trattative fra i club con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri estivi ormai partiti in queste ore in vista dello ‘start’ previsto il 17 agosto.

La Juventus ufficializza Khephren Thuram, terzo colpo dell’era Thiago Motta dopo Douglas Luiz e Di Gregorio. I bianconeri adesso spingono per Koopmeiners e sono ancora in attesa della decisione di Rabiot, mentre Chiesa è sempre più in bilico ed è continua a essere corteggiato dalla Roma. Cerca di battere un colpo anche il Milan: Morata è in pole per l’attacco, a centrocampo si avvicina Fofana. L’Inter, in attesa di ufficializzare Taremi, valuta in attacco l’offerta del Marsiglia per Valentin Carboni. Il Napoli sta definendo l’affare Buongiorno, mentre deve fronteggiare l’assalto del Paris Saint-Germain per Kvaratskhelia.