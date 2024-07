Si sblocca l’affare: lascia definitivamente l’Inter. Valigie pronte anche per Carboni | CM.IT

L’Inter deve monetizzare per rimpolpare la rosa di Simone Inzaghi: Valentin Carboni potrebbe lasciare nuovamente i nerazzurri, che intanto chiudono un’operazione in uscita

L‘Inter deve incassare prima di operare nuovamente sul mercato, con il club campione d’Italia che si era già assicurato nei mesi scorsi a parametro zero Zielinski e Taremi.

Il centravanti iraniano è sbarcato martedì in Italia e dopo aver completato le visite mediche con l’idoneità sportiva sarà annunciato dai nerazzurri. Il polacco era stato ufficializzato nei giorni scorsi, tra i pali invece era arrivata anche la firma di Josep Martinez come vice Sommer. Adesso Marotta e Ausilio sono a caccia di un rinforzo in difesa dopo il grave infortunio rimediato nel ritiro del Canada rimediato da Buchanan, mentre si prefigurerebbe un doppio colpo nel reparto arretrato con un’eventuale partenza di de Vrij che viene valutato circa 15 milioni di euro dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Blindato Calhanoglu in regia, a meno di sorprese il reparto di centrocampo non subirà variazioni specialmente dopo l’ingaggio dello svincolato Zielinski.

Calciomercato Inter, il piano per l’assalto a Gudmundsson: intanto Oristanio sbarca a Venezia

Novità potrebbero esserci invece in attacco, dove il nome in cima alla lista dei desideri di Simone Inzaghi e dei dirigenti rimane quello di Gudmundsson.

Il Genoa però chiede almeno 30 milioni di euro e l’Inter per dare l’assalto all’islandese ha necessariamente bisogno di monetizzare attraverso le uscite. Le partenze dell’esubero Correa e di Arnautovic restano al bloccate, visto che nessuna squadra al momento si è mossa con decisione per i due attaccanti. Fumata bianca invece per la cessione di Oristanio, con il Venezia che ha definito l’arrivo dell’ex Cagliari per un assegno intorno ai 5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita (quindi senza recompra) in favore dei nerazzurri. Attese già per domani le visite mediche per il giovane fantasista, mentre in Laguna è destinato a finire tra i pali anche Filip Stankovic che era rientrato dal prestito alla Sampdoria. L’operazione per Tessmann è invece slegata nei discorsi tra le due società.

Da monitorare con attenzione, inoltre, gli scenari su Valentin Carboni. Il gioiello argentino è valutato 30 milioni di euro, ma potrebbe lasciare Milano nuovamente a titolo temporaneo in mancanza di offerte. Il Marsiglia del neo tecnico De Zerbi continua a spingere e di recente si sono registrati un paio di incontri con un intermediario per sbloccare la situazione relativa all’ex Monza.