Zirkzee al Manchester United: le cifre dell’operazione | CM.IT

Zirkzee lascia Bologna e la Serie A per trasferirsi in Premier League. Il Milan si è arenato sullo scoglio commissioni

Joshua Zirkzee sta per diventare un nuovo giocatore del Manchester United, il quale ha sconfitto la concorrenza del Milan dopo che i rossoneri erano andati a sbattere contro il muro delle commissioni. Come raccolto da Calciomercato.it, i ‘Red Devils’ non pagheranno la clausola da 40 milioni presente nel contratto col Bologna, bensì una cifra di poco superiore con annessi vantaggi per entrambi i club.

Il Manchester United pagherà il classe 2001 circa 46 milioni di euro. 40 di parte fissa e 6 di bonus, legati a obiettivi di squadra come la conquista della Premier o della qualificazione in Champions League. I

l club inglese ha così la possibilità di rateizzare il pagamento, specificatamente in tre stagioni come appreso da CM.IT, mentre il Bologna di incassare una cifra superiore rispetto ai 20 milioni che avrebbe guadagnato cedendo il calciatore con la clausola.

Come da accordi, la metà finisce sul conto del Bayern. Quei 6 milioni di bonus, invece, finirebbero tutti nelle casse della società di Saputo, non facendo parte del pacchetto di parte fissa dell’operazione. Stando a ‘The Athletic’, Zirkzee domani effettuerà le visite mediche per poi firmare il contratto di cinque anni più opzione per un’ulteriore stagione.