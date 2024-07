Conte a Castel Volturno, da Lindstrom a Osimhen: cos’è successo al primo giorno | VIDEO CM.IT

Da Jesper Lindstrom a Victor Osimhen, i calciatori del Napoli incontrano per la prima volta Conte: cos’è successo a Castel Volturno

Terminate le vacanze estive, il primo giorno di ritrovo è stato trascorso a Castel Volturno. L’intera squadra si è resa a disposizione di mister Antonio Conte. O almeno tutti quelli che avrebbero potuto rispondere alla convocazione, eccetto i giocatori che hanno disputato l’Europeo e Olivera ancora negli Stati Uniti con il suo Uruguay.

Il primo ad arrivare al centro sportivo è Giovanni Simeone. Più che puntuale, carico come non mai: alle 7:50 circa di questa mattina era già a Castel Volturno per svolgere i primi test e le prime analisi, in attesa di partire per il ritiro di Dimaro. A seguire sono arrivati Juan Jesus, Osimhen, poi Gaetano. E poi tutti gli altri. Il mister ha varcato i cancelli solo verso le 9:30 e ha avuto modo di conoscere tutti i suoi calciatori e qualche nuovo acquisto.

E’ attesa grande per Leonardo Spinazzola e Rafa Marin: manca solo l’annuncio ufficiale del doppio colpo. Domani, invece, sarà il giorno delle visite mediche per il terzo acquisto: Alessandro Buongiorno svolgerà i test a Villa Stuart. E intanto, a Castel Volturno si è visto anche il giovane talento serbo.

Antonio Conte, com’è andato il primo giorno a Castel Volturno

Primo giorno di “ritiro” dedicato a test e analisi. Mercoledì 10 luglio i calciatori azzurri saranno richiamati nuovamente a Castel Volturno per svolgere nuovi test fisici, prima della partenza per Dimaro in programma la mattina di giovedì 11.

Giornata di test atletici per il #Napoli. Arriva anche #Popovic, che partirà in ritiro a #Dimaro con i suoi nuovi compagni 📽️ @calciomercatoit pic.twitter.com/DXIhx91HeY — Zullotwit (@zullotwit) July 9, 2024

Mattiniero anche Matija Popović, accompagnato dal suo agente in auto. Il talento serbo si è allenato nelle passate settimane in una palestra vicino Napoli. Si è tenuto in forma in vista di queste prossime settimane con il nuovo mister. Dovrà conquistarsi una maglia nella Prima squadra o per lui sarà possibile cessione in prestito. L’allenatore pugliese, però, vuole vederlo da vicino.

Antonio Conte ha riportato entusiasmo e lo si evince con i numerosi tifosi arrivati al centro sportivo del Napoli, nonostante le alte temperature. Ma i supporter, per una foto con i loro beniamini, non si sono lasciati scoraggiare. E così, molti calciatori, terminato il primo giorno a Castel Volturno, si sono concessi ai propri sostenitori con foto e autografi. Tra i vari giocatori che si sono fermati, molti sono quelli con il futuro in bilico.

Giovanni Simeone, ad esempio, accostato alla Lazio nelle ultime ore, si è fermato con l’auto per qualche scatto e qualche battuta con i fan. “Ti è piaciuta l’America? – chiede un tifoso in attesa della firma sulla maglietta. “Si è bellissima”, risponde accennando un sorriso l’argentino. E per i tifosi si è concesso anche Lindstrom, oggetto misterioso della passata stagione. Un mistero anche il suo futuro. E a domanda diretta dei tifosi su una possibile cessione, il danese evita di rispondere.

Poi lui, con un sorriso a 36 denti e l’entusiasmo che lo contraddistingue. Sarà l’effetto Antonio Conte? Victor Osimhen, con il suo inconfondibile Mercedes azzurro e stereo con volume a palla, ha scattato numerosi selfie, firmato palloni e maglietti. Persino una foto ricordo con un bambino di pochi mesi, portato in braccio da un papà decisamente più contento del suo bambino. L’attaccante nigeriano, però, è praticamente fuori dalle idee tattiche di Antonio Conte, conosciuto questa mattina. Osimhen ha una clausola e aspetta solo il club disposto a pagare i 120 milioni.

Vacanze terminate per i giocatori del #Napoli. Matteo #Politano è tra i primi ad uscire dal centro sportivo di Castel Volturno dopo l’incontro con #Conte e i compagni. Autografi e foto con i tifosi. Discreto entusiasmo. 🎥 @calciomercatoit pic.twitter.com/P00fUtsO7a — Zullotwit (@zullotwit) July 9, 2024

Anche Antonio Conte, come da quando ha cominciato questa avventura in azzurro, prima di lasciare Castel Volturno ha firmato qualche maglietta e posato in qualche selfie. “Com’è andato il primo giorno?”, chiede qualche curioso. E lui con un bel sorriso soddisfatto risponde: “Bene, tutto a posto. Carichi per il ritiro? Carichi sempre!”. Ha energia da vendere e non vede l’ora di lavorare sul campo, per poi sperare di raccogliere tutti i frutti del prossimo mese caratterizzato da sacrifici e sudore. Antonio Conte è tornato e l’effetto già si vede. Almeno sulle facce dei calciatori e di quelle dei tifosi.