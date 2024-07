Napoli, test atletici a Castel Volturno: c’è anche Popovic | VIDEO CM.IT

Il Napoli ha preso Popovic lo scorso gennaio dopo che era saltato il passaggio del talento serbo al Milan. Inizierà il ritiro con Conte

Sta iniziando l’Era Conte al Napoli. Oggi giornata di test atletici a Castel Volturno, come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it Leonardo Zullo, al centro sportivo azzurro si è presentato anche Matija Popovic, accompagnato dal suo agente Ismet Dizdarevic.

Il grande talento serbo classe 2006 è reduce dalla breve esperienza in prestito al Monza. Lo scorso gennaio, dopo che è tramontato il trasferimento al Milan, lo ha tesserato il club brianzolo poiché quello di De Laurentiis non aveva più spazio per calciatori extraUe, pur essendo a tutti gli effetti già un calciatore dei partenopei.

Giornata di test atletici per il #Napoli. Arriva anche #Popovic, che partirà in ritiro a #Dimaro con i suoi nuovi compagni 📽️ @calciomercatoit pic.twitter.com/DXIhx91HeY — Zullotwit (@zullotwit) July 9, 2024

Per aggiudicarsi quello che è uno dei migliori prospetti europei, il Napoli ha sconfitto una concorrenza importante che comprendeva la Juventus e diverse big straniere. Popovic inizierà il ritiro a disposizione di Conte.