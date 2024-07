Osimhen via dal Napoli, il nuovo scambio che rovina i piani del Milan

Il Napoli aspetta l’offerta giusta per cedere Osimhen: c’è l’idea di scambio che potrebbe rovinare i piani del Milan

Kvaratskhelia e Di Lorenzo non si toccano, ma per Victor Osimhen ci sono accordi già sanciti: Antonio Conte ha fatto chiarezza nel giorno della sua presentazione sugli intoccabili del Napoli.

Non c’è il nigeriano tra gli incedibili, per la clausola (e gli accordi) inserita al momento della firma del rinnovo di contratto con i partenopei. Il numero 9 non sarà azzurro la prossima stagione, anche se la settimana prossima inizierà la preparazione agli ordini di Conte. I 120 milioni necessari per acquistarlo spaventano anche i club più ricchi d’Europa, come quelli di Premier League.

Finora nessuna squadra si è spinta a proporre una cifra che si avvicinasse soltanto a quella utile per evitare trattative con il Napoli ed allora tutto resta in attesa. Una novità potrebbe arrivare però proprio dall’Inghilterra dove di club che hanno la necessità di acquistare un attaccante, e la disponibilità economica per pensare a Osimhen, non mancano. Tra questi c’è anche il Chelsea, passato nelle mani di Maresca dopo l’addio di Pochettino. I Blues sono soliti fare spese pazze, ma con il Fair Play Finanziario devono evitare di andare fuori giri ed è per questo che, oltre a chiedere uno sconto, pensano anche a delle possibili contropartite.

Calciomercato Napoli, scambio con il Chelsea per Osimhen: Milan ko

Osimhen al Chelsea potrebbe rientrare in un’operazione che include anche Lukaku, primo obiettivo di Conte per prendere il posto del nigeriano alla guida dell’attacco del Napoli. Il belga, che è anche un nome accostato al Milan che però considera troppo elevato l’investimento per prenderlo, è da tempo nel mirino degli azzurri e ha una clausola da oltre 40 milioni che potrebbe però rivista al ribasso.

Oltre a Lukaku però, il Chelsea pensa ad inserire anche un altro calciatore e di nomi ne sono stati fatti diverse. ‘Teamtalk.com’ fa anche quelli di Casadei (che era già stato accostato agli azzurri e che sarebbe il preferito per i partenopei), quello di Broja (che piace però al Napoli) e quello di Chalobah. Il Napoli in realtà in difesa sta lavorando su altri nomi: chiuso Rafa Marin, gli azzurri stanno perfezionando l’arrivo di Buongiorno dopo aver respinto l’inserimento dell’Inter.

Nel caso di proposta Chelsea con Chalobah nell’affare, la trattativa coinvolgerebbe in maniera indiretta anche il Milan che segue proprio il difensore del Chelsea e che potrebbe essere tagliato fuori nel caso arrivasse l’apertura del Napoli. Tutto comunque ancora da decifrare con Manna e De Laurentiis che aspettano la proposta giusta per Osimhen.