Venezia, offerta per il difensore tedesco Rente | ESCLUSIVO

Nome nuovo per quanto riguarda il mercato del Venezia. La squadra di Di Francesco ha messo gli occhi su Rente del Groninghen

Dopo aver rinforzato il centrocampo con l’arrivo di Duncan svincolatosi dalla Fiorentina e l’attacco con l’acquisto del giovane Oristanio dall’Inter, per il Venezia è tempo di provare ad infoltire anche il reparto arretrato.

Oltre a Ghilardi del Verona e Sagrado del Leuven, il club lagunare ha segnato un altro nome sul suo taccuino. Stiamo parlando di Marco Rente, difensore centrale tedesco classe 1997 che milita attualmente nella Eredivisie olandese e la cui caratteristica principale consiste in una velocità fuori dal comune. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, gli arancioneroverdi hanno presentato un’offerta da 2 milioni di euro per il suo cartellino. Ma il Groninghen, forte di un contratto in essere fino al 2027, lo valuta più del doppio: circa 5 milioni. Una ampia differenza tra domanda e offerta, vedremo se le due società riusciranno a trovare un accordo.