DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Koopmeiners a Osimhen: gli aggiornamenti del 16 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 16 luglio, riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Tra ritiri precampionato e il calciomercato in corso, è un mese di luglio intenso per le squadre della Serie A 2024/2025 anche senza scendere ancora in campo. Anche oggi, una giornata in cui seguiremo con interesse le tante notizie e i rumors sulle varie trattative.

La Juventus insiste per Koopmeiners dopo gli arrivi di Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram, ma prima dell’assalto al gioiello dell’Atalanta deve monetizzare con le cessioni. Chiesa, Soulé e Huijsen restano gli indiziati principali per fare cassa. Sul talento argentino, oltre al Leicester, c’è il pressing della Roma. Il Milan è in chiusura per Morata: il ‘Diavolo’ paga la clausola, attese nei prossimi giorni a Madrid le visite mediche dell’attaccante campione d’Europa. L’Inter accelera per Cabal e intanto continua a cercare acquirenti per Correa e Valentin Carboni. Contatto fra Napoli e PSG per Osimhen, con i parigini che puntano allo sconto per il nigeriano rispetto alla clausola da 130 milioni. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti di oggi martedì 16 luglio.

LIVE