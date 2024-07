Sorpresa Milan, spunta Samardzic: come stanno le cose

Nelle ultime ore Samardzic avrebbe respinto le avances di un club di Premier, poiché l’anno prossimo vuole giocare la Champions

A sorpresa spunta Lazar Samardzic per il Milan. Secondo ‘Gazzetta.it’ il fantasista serbo è entrato di prepotenza nella lista della spesa del club rossonero. Sarebbe un’alternativa a Fofana del Monaco, anche se il francese ha caratteristiche e struttura fisica decisamente diverse.

Per la medesima fonte, il Milan ha già presentato una proposta contrattuale al classe 2002 ed è pronto a offrire all’Udinese complessivi 20 milioni di euro, in sostanza la stessa cifra che Moncada e soci hanno stanziato per Fofana. Nelle ultime ore Samardzic avrebbe respinto le avances del Nottingham Forrest, poiché l’anno prossimo vuole giocare in un club che fa la Champions.

Il Milan, quindi, sarebbe la destinazione perfetta per il 22enne, l’estate scorsa a un centimetro dall’Inter. Dopo le visite mediche, la trattativa si arrestò a causa delle elevate richieste del suo entourage, capitanato dal papà, fino a naufragare del tutto qualche giorno più tardi, con il calciatore nel frattempo rimasto in hotel a Milano.

A gennaio, invece, sembrava diretto al Napoli, ma più o meno per gli stessi motivi l’operazione non giunse al traguardo. Lo stesso a inizio estate, con la Lazio. Ora ci starebbe provando seriamente il Milan. Visti i precedenti, di Samardzic ovviamente, l’esito non sarebbe per nulla scontato.

Dall’Inter al Milan, Samardzic non passa di moda: qualità per Fonseca

Samardzic è reduce da una stagione sottotono con la maglia dell’Udinese. All’Europeo non è andato meglio, anche se in Germania ha deluso tutta la Serbia e lui ha giocato una cinquantina di minuti in tutto.

Il potenziale del serbo resta importante e riconosciuto da tanti club, ecco spiegato perché continua ad avere un ottimo mercato. Specie qui in Italia, con il Milan che adesso potrebbe provare a portarselo a casa – l’Udinese vuole 20/25 milioni di euro – regalando a mister Fonseca un elemento prezioso sul piano della qualità in zona trequarti.