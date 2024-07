Atalanta, nuova pista per la difesa di Gasperini: piace Karapo | ESCLUSIVO

Nome nuovo in ottica calciomercato Atalanta. La squadra allenata da Gasperini ha messo nel mirino Karapo, difensore del Manisa

Rinforzare e ringiovanire il reparto arretrato è tra gli obiettivi dell’Atalanta in questa sessione estiva di mercato. I bergamaschi hanno già chiuso il colpo Godfrey dall’Everton, ma vogliono fare un altro regalo a Gian Piero Gasperini.

Con Toloi, Djimsiti e Kolasinac che sono tutti over 30 e senza dimenticare il grave infortunio che ha colpito Scalvini, i nerazzurri hanno necessita di fare un altro acquisto in difesa. Nelle scorse settimane si sono fatti i nomi di Balerdi del Marsiglia e di Perez dell’Udinese, ma secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it c’è anche un’altra pista seguita dal club orobico. Stiamo parlando di Ayberk Karapo, centrale turco classe 2004 già nel giro della Nazionale Under 21, che ad appena 19 anni è già un titolare inamovibile nel Manisa, formazione della città nella quale è nato. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Qualora decidesse di imbastire una vera e propria trattativa, l’Atalanta dovrà fare i conti con la concorrenza del Galatasaray e dei belgi dell’Anderlecht.