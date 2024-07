Ore decisive per Osimhen: in Trentino l’annuncio UFFICIALE del Napoli

Ore caldissime per Victor Osimhen, con il suo agente giunto a Parigi per strappare accordo con il PSG: e intanto arriva l’annuncio del Napoli

Prima uscita di Antonio Conte e il suo Napoli in Trentino. Certo, la squadra è decimata per via delle assenze dei calciatori impegnati all’Europeo e in Copa America. Ma la prima formazione del mister dà precise indicazioni sull’assetto tattico che potrebbe essere utilizzato nel corso della stagione.

Nel primo 3-4-2-1 di Conte non c’è spazio per Victor Osimhen, il quale sta lavorando sempre in disparte in questi giorni a causa di problemi muscolari. Nelle ultime ore, però, il suo procuratore sta accelerando per trovare l’intesa con il Paris Saint-Germain, alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Luis Enrique. L’intenzione è di non spendere la cifra della clausola, ma chiedere uno sconto al club azzurro. D’altra parte, il Napoli ha “necessità” di vendere il ragazzo per sbloccare il mercato in entrata e per evitare di avere un calciatore con un ingaggio troppo elevato per gli standard della rosa. Infatti, Osimhen lo scorso dicembre aveva rinnovato il suo contratto, adeguando lo stipendio a 10 milioni di euro.

Napoli-Aunane Val di Non: Osimhen in lista, poi il dietrofront

Il nigeriano era apparso nella distinta della gara tra Napoli e Aunane Val di Non, ma a pochissimi minuti dal fischio d’inizio lo speaker dello stadio ha avvisato spettatori e stampa che Osimhen non avrebbe preso alla gara per infortunio. Insomma, neanche panchina per l’attaccante, che ora attende il recupero dal problema fisico e soprattutto novità da Parigi.

L’assenza del calciatore era prevista già ieri, ma nelle ultime ore era aumentato l’ottimismo, soprattutto guardando la distinta ufficiale. E’ chiaro che l’intenzione del Napoli e di Antonio Conte è evitare che il un momento delicato e nel pieno delle trattative Osimhen possa farsi male seriamente.

Nel frattempo, Manna oltre a lavorare sul fronte delle uscite – dovrà liberare diversi tasselli – avrebbe già individuato il sostituto del centravanti nigeriano: Romelu Lukaku è l’obiettivo numero uno. Il belga ha già giocato con Conte e sotto la sua guida ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli. Grazie alla sua permanenza in Italia negli ultimi anni, Lukaku può ottenere sgravi fiscali e pesare meno sul bilancio del club azzurro.