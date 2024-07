Osimhen-PSG, tre contropartite nel maxi affare: costi e ingaggi

Si può sbloccare l’uscita di Victor Osimhen, destinato a lasciare Napoli quest’estate: possibili contropartite nel maxi affare

Per la prima amichevole stagionale contro l’Anaune Val di Non, nonché la prima uscita di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, Osimhen sarà solo spettatore. L’attaccante azzurro è out per affaticamento e il club non ha intenzione di stressare il fisico del giocatore, poiché in queste ore si può intavolare un’importante trattativa con il Paris Saint-Germain.

Infatti, l’agente di Victor è volato a Parigi per mettere in piedi la trattativa dell’estate: la cessione di Osimhen al PSG. Nel contratto del bomber c’è una clausola da 130 milioni di euro, che il presidente Al-Khelaifi non ha intenzione di pagare per intero. Vorrebbe abbassare le pretese di De Laurentiis, acquistando il giocatore ad una cifra poco inferiore ai 100 milioni. Per tale ragione, è possibile che il PSG presenti un’offerta con l’inserimento di alcune contropartite, per arrivare ad una somma più vicina a quella della clausola.

PSG, due esuberi e un super talento per Osimhen: costi e ingaggi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il PSG vorrebbe inserire una contropartita nell’affare Osimhen. Due di questi sono esuberi, non centrali nelle idee tattiche di Luis Enrique. Tra questi c’è Nordi Mukiele, difensore francese classe 1997. Un terzino destro, che a volte può adattarsi anche a centrale o sulla corsia mancina. Pagato 12 milioni dal Lipsia, in due anni ha giocato poco e lo scorso gennaio era già sul piede di partenza, con il Bayern Monaco interessato alle sue prestazioni. Il costo del suo cartellino è poco inferiore ai 20 milioni. Il suo stipendio è importante: 4 milioni e mezzo all’anno. Forse anche troppo per il Napoli, considerando la presenza di Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra.

L’altro giocatore che il Paris Saint-Germain vorrebbe sbarazzarsi è Carlos Soler, spagnolo classe 1997. E’ un centrocampista centrale, abile nella costruzione e in passato ha svolto diversi ruoli. E’ una sorta di jolly, che potrebbe far rifiatare Lobotka di tanto in tanto. Il valore dell’ex Valencia è di circa 20 milioni di euro, mentre il suo ingaggio è in linea con le politiche del club napoletano: guadagna circa 2,5 milioni a stagione a Parigi.

Infine, nel maxi affare per acquistare Osimhen, il PSG potrebbe offrire Lee Kang-in, attaccante sudcoreano classe 2001. E’ un prodigio del calcio asiatico, che deve ancora esplodere del tutto. Acquistato dal Mallorca per circa 22 milioni di euro nella passata stagione, il suo valore è cresciuto in questi mesi tra i 25 e i 30 milioni. Kang-in percepisce circa 4 milioni di euro all’anno. Praticamente se dovesse concretizzarsi lo scambio tra le due formazioni, il sudcoreano diverrebbe uno dei più pagati della rosa azzurra, in attesa che Kvaratskhelia adegui il suo contratto.