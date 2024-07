Napoli, Di Lorenzo fa chiarezza: l’annuncio UFFICIALE

Arriva l’annuncio ufficiale sul futuro di Giovanni Di Lorenzo: è lo stesso capitano del Napoli a non lasciare alcun dubbio

Nelle scorse settimane, la tensione tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo è stata ai massimi livelli. Il capitano azzurro, dopo una annata disastrosa sua e della squadra, sembrava determinato ad andare via. Negli ultimi giorni però ci sono stati segnali di distensione evidenti. E ora, da parte del giocatore, l’annuncio definitivo sul suo futuro.

Di Lorenzo sgombra il campo da equivoci e chiarisce che lui e il Napoli proseguiranno insieme. Il tutto spiegato in una lettera ai tifosi resa nota sui canali ufficiali del club partenopeo: “Nelle ultime settimane, cari tifosi, abbiamo vissuto un amore un po’ “scumbinato”, come cantava Pino Daniele in una canzone. Sono stati i 12 mesi più difficili della mia carriera. Ammetto che mi ha accarezzato l’idea di andare via, sentivo la vostra insoddisfazione e pensavo di essere stato abbandonato dalla società. Ma la frustrazione e confusione di tutti era comprensibile. Il mio agente ha cercato di tutelare il mio interesse, ma nessuno è più felice di lui che io sia rimasto a Napoli. Ho parlato con il presidente De Laurentiis e con il mister Antonio Conte e posso dirvi che non vedo l’ora di ricominciare, mi sento uno di voi. Anche se ci saranno altri momenti difficili, non rinnegherò tutto ciò che Napoli e il Napoli hanno fatto per me. Non potevo andare via così, dopo una stagione insopportabile per la nostra maglia. Vi assicureremo che avremo la faccia arrabbiata, come ha detto il mister, per rialzare la testa tutti insieme”.