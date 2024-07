Milan, ha già svuotato l’armadietto: adesso è finita davvero

Calciomercato del Milan che finalmente entra nel vivo, dopo settimane di silenzi: il giocatore ha già comunicato l’addio

L’estate del Milan è iniziata in salita. Prima l’annuncio di Fonseca che non ha entusiasmato i tifosi; successivamente la telenovela per Zirkzee, che alla fine ha scelto il Manchester United; ora, però, i tifosi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Presto la formazione rossonera avrà il suo nuovo bomber. Dopo aver salutato Giroud, arriverà un nuovo attaccante esperto, fresco Campione d’Europa. Come stiamo raccontando su Calciomercato.it da diversi giorni, la trattativa per portare Morata a Milano è ormai cosa fatta. E nelle ultime ore è arrivato un nuovo indizio dalla Spagna, che apre le porte al trasferimento dell’ex Juventus al Milan.

Morata saluta l’Atletico: già annunciato che andrà al Milan

Il Milan è pronto ad abbracciare il suo nuovo attaccante, autore di oltre 20 gol nella scorsa stagione con l’Atletico Madrid. Il club rossonero verserà alle casse dei Colchoneros circa 15 milioni di euro per la clausola rescissoria. Il giocatore è felice di sposare il nuovo progetto italiano, dopo gli anni trascorsi alla Juventus.

Dalla Spagna, intanto, arrivano nuovi retroscena. Infatti, secondo quanto riportato dalla giornalista Belen Sanchez Garcia di Jugones, l’attaccante della Selección avrebbe già salutato i suoi compagni dell’Atletico, annunciando a giocatori e addetti ai lavori di trasferirsi in Serie A nuovamente, sponda Milan. Armadietto svuotato, valigie da riempire. Morata e la sua famiglia voleranno ancora in Italia, dopo gli anni trascorsi a Torino tra il 2020 e i 2022. In realtà, già tra il 2014 e il 2016 il centravanti aveva indossato la maglia bianconera, ma all’epoca non aveva ancora conosciuto la sua futura moglie Alice Campello.

Dunque, dopo aver completato tutte le questioni burocratiche relative al passaggio al Milan, Morata andrà in vacanza. E sono anche meritate. Il centravanti ha appena conquistato un nuovo titolo con la Nazionale e arriverà al Milan con grande entusiasmo e altissime aspettative. Non sarà facile prendere il posto di Giroud, per carisma e numeri, ma Alvaro ha tutte le carte in regola per fare bene sotto la guida di Paulo Fonseca. Successivamente, lo stesso attaccante ha confermato, ai microfoni dee ‘El Partidazo de Cope’, la sua futura destinazione: “Vado al Milan? Devo passare le visite mediche, però sì”. Un nuovo capitolo è tutto da scrivere.