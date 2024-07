Inter, Alex Perez sbarcato a Linate: domani le visite mediche | VIDEO CM.IT

“Sono molto felice di giocare nell’Inter”, le prime del giovane difensore spagnolo preso dal Betis in prestito con diritto di riscatto

L’Inter ha chiuso un colpo in prospettiva. Parliamo di Alex Perez, difensore classe 2006 che arriva dal Betis in prestito con diritto di riscatto e percentuale sulla futura rivendita in favore del club andaluso. Il calciaotore è appena sbarcato all’aeroporto di Linate.

“Sono molto felice di giocare nell’Inter“, le prime del giovane spagnolo, accompagnato dal suo agente Albert Botines, lo stesso dell’ex nerazzurro Onana, raccolte dall’inviato di Calciomercato.it. Domani il ragazzo effettuerà le visite mediche, prima di mettersi a disposizione di Inzaghi nel ritiro ad Appiano Gentile.