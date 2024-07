DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Lukaku a Calafiori: gli aggiornamenti del 2 luglio

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti del 2 luglio riguardanti Serie A ed estero

Il calciomercato entra nel vivo e le trattative si intensificano con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri e per il via del campionato tra un mese e mezzo, oggi altra giornata piena di notizie.

Il Milan è sempre a caccia di un centravanti e viste le difficoltà per Zirkzee rimane vigile su Romelu Lukaku, che ieri ha salutato Euro 2024 con il suo Belgio dopo l’eliminazione per mano della Francia. Sull’ex Inter c’è anche l’interesse del Napoli dell’estimatore Conte, che prima però deve piazzare Osimhen. La Juventus accelera per Khephren Thuram e la chiusura può arrivare già entro questa settimana, mentre Rabiot non scioglie ancora i nodi sul suo futuro e si allontana dai bianconeri. Slittano le visite all’Inter di Martinez: da sistemare gli ultimi dettagli con il Genoa per il portiere spagnolo. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, di martedì 2 luglio, su Calciomercato.it.

09:25 Roma, sondaggi dall'Arabia per Paredes Sondaggi concreti dall’Arabia Saudita per Leandro Paredes. Il centrocampista della Roma apre alla Saudi League, anche se per il momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali.

09:14 Manchester United, pressing su de Ligt Il Manchester United avanza per Zirkzee e intanto spinge per de Ligt: il Bayern Monaco valuta circa 50 milioni l’ex difensore della Juventus. #DeLigt viene valutato circa 50 milioni dal #BayernMonaco. Ma il #ManchesterUnited è in pressing e spera di far scendere un po’ il prezzo di partenza. Gli inglesi, nel frattempo, avanzano per #Zirkzee #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 2, 2024

08:51 Juventus, sirene dalla Premier per Gatti La Juventus è pronta a valutare offerte per Gatti: sul difensore c’è il Newcastle e un altro club inglese.

08:25 Genoa, Kotarski in pole per il dopo Martinez Il Genoa ha in pugno Zanoli, mentre Kotarski si conferma il primo nome per la porta per il dopo Martinez: contatti continui tra i rossoblù e gli intermediari dell’affare per arrivare a dama.

08:05 Cagliari, slitta l'ufficialità di Nicola L’ufficialità di Nicola sulla panchina dell’Empoli è rimandata per motivi burocratici legati alla rescissione con Empoli. L’annuncio è atteso nel weekend.