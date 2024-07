Sarà Derby d’Italia con Marcus: la Juventus ha in pugno Khephren Thuram | CM.IT

La Juventus non si ferma a Douglas Luiz per il centrocampo di Thiago Motta: Giuntoli è a un passo dalla chiusura per Khephren Thuram

La Juventus è pronta a battere un altro colpo. Dopo Douglas Luiz, il club bianconero si appresta a chiudere l’ingaggio anche di Khephren Thuram.

Giuntoli ha accelerato negli ultimi giorni dopo aver definito la cessione di Kean alla Fiorentina e ha praticamente in pugno il figlio d’arte, pronto ad accendere così il Derby d’Italia tra Juve e Inter con il fratello Marcus. Passi importanti quelli compiuti dal Football Director della Continassa e che presto, a meno di sorprese, porteranno Thuram in maglia bianconera come appreso dalla redazione di Calciomercato.it. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ aveva già incassato il sì del centrocampista francese e recentemente ha intensificato il pressing per arrivare a un accordo con il Nizza per il cartellino del giocatore. Da limare gli ultimi dettagli prima del semaforo verde all’operazione, impostata sui 20 milioni di base fissa più bonus con la società di Ligue 1.

Calciomercato Juventus, fumata ‘bianconera’ in arrivo per Thuram

La cifra complessiva per Khephren Thuram – che rappresentava una priorità per la mediana di Thiago Motta – andrà a sfiorare i 25 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus alcuni più difficili da raggiungere.

Thuram si avvicina quindi a grandi passi alla Juventus e già entro questa settimana il sodalizio bianconero conta di completare la trattativa con il Nizza prima dell’annuncio ufficiale. Il centrocampista classe 2001 è in scadenza tra un anno con il club transalpino e in Serie A era stato sondato anche da Roma, Napoli e dall’Inter del fratello Marcus. Per Thuram Jr, che già nelle scorse settimane aveva dato la disponibilità all’approdo alla Continassa, c’è sul tavolo un contratto quinquennale fino al 2029 da poco più di 2 milioni netti a stagione. In attesa della decisione finale di Rabiot, che ancora deve sciogliere i dubbi sulla proposta di Giuntoli per continuare l’avventura a Torino, la Juve mette la freccia e mette le mani su Khephren Thuram per la mediana di Thiago Motta.

Un reparto, quello di centrocampo, che sta subendo un corposo restyling e che ha già messo nel motore Douglas Luiz dopo l’ufficialità arrivata domenica per il nazionale brasiliano. Giuntoli non si ferma e raddoppia: Thuram è pronto a sposare la ‘Vecchia Signora’.