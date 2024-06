Giuntoli accelera per Thuram, ha già il tesoretto in tasca | CM.IT

La Juventus non si ferma e Cristiano Giuntoli punta forte su Khephren Thuram: il club bianconero ha già il tesoretto pronto

Un Cristiano Giuntoli attivissimo quello che sta operando in ottica Juventus. Il dirigente bianconero è vigile e operativo su più fronti sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda le cessioni, il nome di Moise Kean è certamente il più chiacchierato. L’attaccante è sempre più vicino alla Fiorentina. La quadra tra le due società è stata trovata per una somma complessiva di 17-18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Per Kean è pronto invece un contratto pluriennale poco sotto i 2,5 milioni di euro netti a stagione. Kean potrebbe garantire un tesoretto importante per il club bianconero, che sarebbe pronto a riversarla per un altro obiettivo a centrocampo.

Calciomercato Juventus, Thuram con i soldi di Kean: Giuntoli prova l’affondo

Dopo Douglas Luiz, per cui si attende ormai soltanto l’ufficialità viste le visite mediche già sostenute negli Stati Uniti dove si trova per disputare la Copa America con il Brasile, la Juventus lavora per Khephren Thuram. Il centrocampista transalpino ha il contratto in scadenza con il Nizza ed è un altro grande obiettivo di Giuntoli.

L’obiettivo, come raccolto da Calciomercato.it, sarebbe proprio chiudere l’affare Thuram con il tesoretto ricavato da Kean, a meno di 20 milioni di euro. Il giocatore ha estimatori anche dall’estero, ma la Juventus resta la prima scelta. Mentre da parte della Roma c’è stato un semplice sondaggio, visto che Ghisolfi ha lavorato a Nizza, ma al momento il club giallorosso è su altri obiettivi. La Juve quindi è in pole. Con il cambio di procuratore c’è stata un’accelerazione nei mesi scorsi. Lo stesso Thiago Motta ha avvallato l’operazione e il giocatore sente di poter inserirsi bene nel centrocampo bianconero. La pista dunque è sempre più calda e può chiudersi nel giro di brevissimo tempo.