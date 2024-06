Calciomercato Serie A, da Douglas Luiz a Martinez: gli aggiornamenti del 18 giugno | DIRETTA

Sono giorni decisivi per le ultime panchine in Serie A e i primi colpi di mercato. Da Douglas Luiz a Martinez, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

La Serie A 2024/2025 è già entrata nel vivo. Si sta per completare il puzzle delle panchine delle 20 squadre del campionato, ma intanto ci si muove per i primi colpi di mercato in entrata.

La Juventus spinge per l’arrivo di Douglas Luiz nel mega scambio con l’Aston Villa: da risolvere però il nodo relativo all’accordo economico per l’ingaggio di McKennie con i ‘Villans’. Anche l’Inter è vicina a un nuovo colpo in attesa del rinnovo di Simone Inzaghi, con Martinez tra i pali in arrivo alla corte dell’allenatore piacentino. Fase di stallo tra il Milan e Zirkzee, con l’olandese del Bologna che rimane comunque sempre in cima alla lista della spesa dei rossoneri per l’attacco. Intanto in panchina l’Empoli chiude per l’arrivo di D’Aversa per il post Nicola.

