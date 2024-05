Lecce, Corvino annuncia il primo colpo I ESCLUSIVO

Il Lecce conferma il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione: l’annuncio arriva dal ds Corvino

Balthazar Pierret è del Lecce. Il centrocampista francese, bloccato già lo scorso gennaio dai giallorossi, si è legato ai colori del club pugliese per i prossimi anni, quindi farà parte della rosa di Luca Gotti per la nuova stagione.

Lo ha anticipato il direttore dell’area tecnica dei pugliesi, Pantaleo Corvino, in un’intervista esclusiva a Tv Play in uscita nei prossimi giorni: ”Pierret è un calciatore del Lecce a tutti gli effetti – le parole del dirigente -. Lo dico con piacere ed è ancora più gratificante vedere il ragazzo all’interno della formazione tipo della Ligue 2, dell’Equipe”. Nuovo acquisto transalpino dunque per il club salentino, che preleva a parametro zero dal Quevilly il mediano mancino classe 2000.