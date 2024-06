Dalla finale Champions alla Juventus, Giuntoli ha la carta giusta

Per la Juventus spunta un nome nuovo per l’attacco: affare da trenta milioni di euro, la doppia contropartita può facilitare le cose

È il momento di accelerare. La Juventus, dopo aver ufficializzato Thiago Motta in panchina, deve ora costruire la squadra adatta alle idee di gioco del tecnico ex Bologna.

Giuntoli è già al lavoro e tra le priorità c’è quella di intervenire sugli esterni di attacco, dove Chiesa potrebbe andare via. Si spiegano così le voci su Greenwood (per il quale non c’è stata nessuna offerta bianconera) e Sancho, entrambi di ritorno al Manchester United dopo i prestiti positivi al Getafe e al Borussia Dortmund.

Ma proprio in giallonero gioca un calciatore che potrebbe fare al caso della società piemontese: si tratta di Karim Adeyemi, 22 anni, reduce dalla finale di Champions League persa contro il Real Madrid. La sua duttilità è una delle qualità maggiormente apprezzate dalle parti della Continassa, dove i dirigenti della Juventus sono tentati anche dalla grandissima velocità del tedesco che, invece, come finalizzatore deve ancora crescere.

Il suo nome piace comunque a Thiago Motta e la Juventus ha più di una carta da giocarsi per riuscire a far decollare la trattativa.

Calciomercato Juventus, doppia contropartita per Adeyemi

Il jolly d’attacco del Borussia Dortmund può diventare il colpo della Juventus nel reparto offensivo. Valutato non meno di trenta milioni di euro, non è certo tra gli incedibili della squadra ora affidata a Sahin dopo l’addio di Terzic.

Giuntoli ha dalla sua almeno due carte da poter giocare: l’interesse del Dortmund per Dean Huijsen e Matias Soulé. Soprattutto il difensore, rientrato dal prestito alla Roma, piace molto ai tedeschi che lo hanno individuato come possibile erede di Hummels. Ecco allora la possibilità che venga impostato anche uno scambio tra le parti, con la Juventus che ha già mosso i primi passi, stando a quanto riporta ‘gazzetta.it’, facendo un sondaggio – tramite intermediari – per Adeyemi.

Potrebbe essere proprio il 22enne il volto nuovo dell’attacco bianconero: capace di giocare sugli esterni, ma anche da prima punta, potrebbe essere l’uomo giusto per affiancare Vlahovic, oppure sostituirlo in caso di necessità. La Juve ci prova.