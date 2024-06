Kvara avvisa il Napoli: arriva l’annuncio sul futuro

Le dichiarazioni Kvaratskhelia al termine del match della sua Georgia contro la Turchia. Ecco le sue parole dopo il ko agli Europei

Khvicha Kvaratskhelia sta tenendo in ansia i tifosi del Napoli. Il popolo azzurro, dopo la gioia per l’arrivo di Antonio Conte in panchina, deve fare i conti con il possibile addio del georgiano così come quello di Victor Osimhen.

La partenza dell’esterno, diversamente da quella del nigeriano, non sarebbe, però, in programma. Il Napoli ha dunque voglia di provare a blindare il suo giocatore, anche se l’entourage spinge verso un’altra direzione.

Napoli, Kvaratskhelia: “Decido dopo gli Europei”

Nel frattempo dalla Germania arrivano le dichiarazioni proprio di Kvara, al termine della partita della sua Georgia, contro la Turchia.

Parole che non tranquillizzano per nulla i tifosi del Napoli: “Sto bene e sono concentrato unicamente sulla Nazionale e dopo gli Europei deciderò in merito al mio futuro. Al momento non ci sto pensando, ora voglio dare tutto quello che ho in campo per aiutare la mia Georgia. E’ quello che sto provando a fare e non sto pensando al resto e a quello che si dice. Sono concentrato al 100% sulla Nazionale”.