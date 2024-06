Calciomercato Serie A, da Kvaratskhelia a Zirkzee: tutti gli aggiornamenti | DIRETTA

Sono giorni decisivi per le ultime panchine in Serie A e i primi colpi di mercato. Da Kvaratskhelia a Zirkzee, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

La Serie A 2024/2025 è già entrata nel vivo. Per quanto riguarda le panchine alcune squadre devono ancora annunciare la propria guida, ma intanto ci si muove per i primi colpi di mercato in entrata.

Esplode il caso Kvaratskhelia al Napoli, con l’entourage dell’attaccante che ha dichiarato a chiare lettere la volontà di cambiare squadra. Non si è fatta attendere a stretto giro di posta la replica del club di De Laurentiis al georgiano, corteggiato soprattutto dal Paris Saint-Germain. Non si sblocca la questione Zirkzee per il Milan e sull’olandese torna in pressing la Juventus del mentore Thiago Motta. I bianconeri a breve puntano a chiudere per Douglas Luiz, mentre i campioni d’Italia dell’Inter stringono per l’arrivo come vice Sommer di Martinez.

