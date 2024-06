Addio Kvaratskhelia, il Napoli e De Laurentiis rispondono: “Fine della storia”

Dopo le pesanti dichiarazioni dell’agente e del papà, arriva la risposta del Napoli e del patron azzurro sul futuro dell’attaccante georgiano

Esplode il caso Kvaratskhelia al Napoli. Terremoto per le dichiarazioni dell’agente e del papà del talento georgiano, che hanno rivelato a chiare lettere la volontà di andare via questa estate e cambiare maglia.

Il Napoli sta lavorando al rinnovo del nazionale georgiano oltre il 2027, con sostanziale aumento d’ingaggio anche per respingere le ricche offerte pervenute dall’estero e in particolare del Paris Saint-Germain. I piani però del giocatore e del suo entourage sono altri, come rivelato appunto dai suoi rappresentanti: “Non voglio che la gente capisca che Kvaratskhelia voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andare via, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo. Per noi la priorità è giocare in una squadra di Champions League, altrimenti butterebbe via un anno”, queste le dichiarazioni del procuratore dell’attaccante Jugeli.

Napoli e caso Kvaratskhelia, De Laurentiis replica: “Non è sul mercato”

Non basterebbe quindi neanche l’arrivo in panchina di Antonio Conte per convincere Kvaratskhelia a restare, con il caso del georgiano che si aggiunge alla vicenda relativa a capitan Di Lorenzo.

Nelle scorse ore non si è fatta attendere la replica del Napoli alle dichiarazioni dell’entourage del georgiano: “In riferimento alle dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia”, la ferma posizione del club di De Laurentiis come riportano gli account ufficiali dei partenopei.