Kvaratskhelia, terremoto Napoli: “Vogliamo andare via, priorità alla Champions”

Scoppia il caso Kvaratskhelia in casa Napoli: l’agente parla di cessione, priorità ad una squadra che gioca la Champions

Un fulmine a ciel sereno si abbatte su Napoli. Mentre Antonio Conte prova in tutti i modi a trattenere Giovanni Di Lorenzo, arriva l’annuncio a sorpresa dell’agente di Kvaratskhelia che preoccupa i tifosi azzurri: altro che rinnovo, la volontà è quella di andare via quest’estate.

Evidentemente, secondo l’entourage del calciatore georgiano, la garanzia Antonio Conte non basterebbe per la crescita del campioncino classe 2001. Infatti, Mamuka Jugeli ha parlato a Sport Imedi e ha pre-annunciato un addio quasi scontato. Tutto dipenderà dall’attaccante, ma le chance di permanenza diminuiscono sempre di più.

Stando al presidente Aurelio De Laurentiis, Kvaratskhelia aveva proposto alla dirigenza di parlare di un rinnovo di contratto solo a fine stagione. Il procuratore in passato aveva già fatto tremare i tifosi del Napoli, ma ora ha gettato benzina sul fuoco.

L’agente di Kvaratskhelia spaventa il Napoli: “Vogliamo andare via”

Nel corso di queste settimane, il Napoli ha già detto no ad un’offerta importante per la cessione di Kvaratskhelia. Contestualmente, la società starebbe lavorando sul rinnovo del contratto, per aumentare il suo ingaggio stagionale. Nel frattempo, l’agente del georgiano lavora per portarlo via dal Napoli il prima possibile.

Mamuka Jugeli ha parlato a Sport Imedi e ha rilasciato queste dichiarazioni: “Non voglio che la gente capisca che Kvaratskhelia voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andare via, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo. Non disturbiamo Kvaratskhelia in questo momento. Per noi la priorità è giocare in una squadra di Champions League – poi ha proseguito – Se il Napoli avesse centrato la qualificazione in Champions, avrei consigliato a Kvaratskhelia di restare. Ma senza coppe europee, perderebbe un anno”.

Nella stessa trasmissione ha parlato anche il padre di Kvara, aggiungendo il carico da novanta: “Non vorrei che restasse al Napoli. L’anno scorso sono cambiati diversi allenatori, difficile giocare così. Poi la decisione finale spetta a lui”.

Queste parole, chiaramente, risuonano come una bomba. Antonio Conte vorrebbe mantenere i suoi gioielli più preziosi per il suo primo anno in azzurro, ma dopo pochi giorni dall’ufficializzazione come nuovo allenatore del Napoli, sono scoppiati diversi casi interni. Il primo riguarda il capitano Di Lorenzo, che dopo un confronto con la società ha deciso di chiedere la cessione e di mandare in avanscoperta il suo agente, pronto a trovare offerte adeguate e portarle a De Laurentiis. E poi arriva Kvara, sul quale il Napoli vorrebbe fare affidamento per la prossima stagione. L’attaccante ha un contratto fino al 2027, ma a questo punto il procuratore farà di tutto per non rispettare i patti concordati due anni fa.