Kvaratskhelia e Di Lorenzo via: al Napoli oltre 100 milioni

Inizia il nuovo corso del Napoli con Manna a capo dell’area mercato: in attesa di scegliere il prossimo allenatore, diversi big potrebbe salutare gli azzurri

Non solo Osimhen. Un altro gioiello del Napoli rimane nel mirino delle big d’Europa nel prossimo mercato estivo.

Il bomber nigeriano lascerà sicuramente Napoli e il patron De Laurentiis lo cederà al migliore offerente, considerando la clausola rescissoria da 130 milioni di euro inserita nel rinnovo dei mesi scorsi dell’attaccante nigeriano. Chi invece potrebbe prolungare e restare al ‘Maradona’ è Khvicha Kvaratskhelia, nonostante le offensive dall’estero e in particolare del Paris Saint-Germain che ha giù messo nel mirino da tempi non sospetti proprio il compagno di squadra Osimhen.

Calciomercato Napoli: pericolo PSG per Kvaratskhelia, Di Lorenzo chiede la cessione

Il PSG deve rimpiazzare Mbappe (destinato al Real Madrid) e uno di profili sotto la lente d’ingrandimento dei parigini sarebbe appunto Kvaratskhelia.

Il club campione di Francia non baderebbe a spese per consegnare il georgiano alla corte di Luis Enrique e, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 100 milioni di euro. Un assegno a tripla cifra però che potrebbe non bastare per convincere il De Laurentiis, intenzionato a blindare il suo gioiello vista la partenza dell’altro alfiere Osimhen. Il nuovo Ds Manna lavorerà quindi sul rinnovo di Kvaratskhelia, che pretende un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro.

Intanto la grana per l’ex dirigente della Juventus arriva da capitan Di Lorenzo, che ha chiesto la cessione come riporta il ‘Corriere dello Sport’. Il difensore ha capito di non essere più tra gli incedibili nel nuovo corso nonostante un rinnovo fino al 2028 e avrebbe deciso così di chiudete la sua esperienza al Napoli.