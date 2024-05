Kvaratskhelia via dal Napoli: svolta lampo, ha già detto sì

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia non sono affatto passate sotto silenzio. L’offerta che può far saltare il banco

In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Antonio Conte, per il quale è ormai solo questione di tempo, il Napoli si appresta a vivere una sessione estiva di calciomercato nella quale gioco forza ricoprirà un ruolo di primo piano, sia sul fronte acquisti che su quello cessioni.

Proprio tracciando quest’ultimo binario sono da attenzione le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia. Secondo quanto evidenziato da L’Equipe, infatti, corteggiato da diversi top club europei, Khvicha Kvaratskhelia avrebbe detto sì alla proposta messa sul piatto dal Paris Saint Germain.

Con l’obiettivo di concludere positivamente un affare giudicato prioritario e regalare a Luis Enrique un innesto importante in tempi relativamente brevi, il club transalpino avrebbe deciso di affondare il colpo. Consapevole della particolare situazione vissuta dall’esterno offensivo georgiano, che non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli discusso ormai da mesi, il Psg avrebbe trovato l’accordo di massima con l’entourage del calciatore. L’operazione, però, non è ancora delineata nei suoi aspetti essenziali. Manca ancora l’intesa tra i due club, il che non è affatto un dettaglio trascurabile. Tuttavia, il fatto che il Psg abbia mosso i primi veri concreti passi per Kvara potrebbe contribuire a far saltare il banco da un momento all’altro. Staremo a vedere cosa succederà.