Osservato speciale in Polonia-Olanda: Conte sfida subito Thiago Motta

Polonia-Olanda è una delle sfide più interessanti in programma oggi per Euro 2024, anche sul calciomercato: parte il duello tra Conte e Thiago Motta

Juve e Napoli sono due delle squadre più attive sul calciomercato, alla ricerca dei profili più adatti per migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta e Antonio Conte. La scelta dei due allenatori darà una svolta totale dal punto di vista tecnico e soprattutto tattico, per cui serviranno i calciatori adatti a supportare i nuovi progetti.

Le trattative vanno avanti con qualche difficoltà, per via della presenza concomitante di Euro 2024. Nonostante ciò, diverse trattative e idee proseguono, e proprio in tal senso – più probabilmente dopo la competizione per nazionali – i due club rivali in Italia potrebbero entrare in rotta di collisione per lo stesso profilo in difesa.

Sappiamo che la Juve ha messo in cima alla lista Riccardo Calafiori, un fedelissimo del nuovo tecnico che sta dimostrando il suo valore anche a Euro 2024. Peccato che il Bologna abbia eretto un muro sempre più alto per la cessione del giovane centrale e la ricerca di Cristiano Giuntoli si stia allargando anche altrove.

Juve e Napoli si sfidano per Aké: occhi sull’Olanda

Nathan Aké potrebbe essere un profilo molto interessante per Juve e Napoli, considerando che entrambe sono a caccia di nuovi difensori centrali e che il Manchester City non ha chiuso del tutto la porta a un suo addio. La sua valutazione di mercato, però, in virtù di un contratto fino a giugno 2027, resta sui 40 milioni di euro, che comunque i bianconeri sarebbero disposti a spendere per Calafiori e il Napoli per Alessandro Buongiorno.

Negli scorsi mesi, il difensore – che ha giocato 29 partite in Premier League nell’ultima stagione – è stato accostato a più riprese alla Vecchia Signora, ora sono pronti a inserirsi anche i campani, su precisa richiesta di Conte. Il tecnico pugliese, infatti, lo vedrebbe come braccetto di sinistra ideale per la sua difesa a tre.

Porterebbe anche quell’esperienza internazionale che potrebbe fare la differenza nella costruzione del gruppo e la tecnica per impostare l’azione. Per questo, occhi puntati su Polonia-Olanda, dove il difensore potrebbe ergersi a leader di una rosa che vuole andare lontano agli Europei.