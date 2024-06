Verona, pista in Turchia per il centrocampo di Zanetti | ESCLUSIVO

Nome nuovo per quanto riguarda il mercato del Verona. La squadra affidata a Zanetti ha fatto un sondaggio per il turco Turkmen

Dopo una stagione tribolata conclusa con una salvezza quasi miracolosa sotto la gestione Baroni, il Verona ha deciso di voltare pagina. Gli scaligeri ripartiranno da Paolo Zanetti in panchina, con il solito obiettivo di centrare la permanenza in Serie A.

Il club gialloblu si appresta a vivere un’estate molto calda, con tanti suoi gioielli richiesti dai top club italiani e non solo, a partire dal bomber Noslin che potrebbe seguire mister Baroni alla Lazio. A centrocampo, invece, si potrebbe scatenare un’asta per Suslov – finito nel mirino di Atalanta, Bologna e Roma – attualmente impegnato ad Euro 2024 con la Slovacchia. Normale quindi che il Verona si stia guardando intorno alla ricerca di un sostituto e a tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, una delle piste seguite dai veneti porta in Turchia. Nel mirino c’è Cem Turkmen, mediano classe 2002 nel giro della Nazionale turca Under 21, dotato di passaporto comunitario essendo nato in Germania. Centrocampista moderno e completo, in grado di fare al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva, ha un contratto con l’Ankaragucu fino al 2026. Il suo cartellino viene valutato circa 1,5 milioni di euro.