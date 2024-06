Suslov e l’intreccio con la Juve per Koopmeiners: la situazione | CM.IT

Il grande impatto di Suslov sulla Serie A non è sfuggito ai club di vertice: intreccio con la Juve per Koopmeiners

Una delle rivelazione del campionato di Serie A che si è concluso da poco è stato Tomas Suslov, ennesima grande pescata di Sean Sogliano in quel di Verona. Dopo una stagione da 32 presenze, impreziosite con 3 gol e 5 assist, sul centrocampista slovacco sono piombate le attenzioni di molte società di vertice del campionato nostrano.

Suslov, che proprio oggi spegne 22 candeline, è cresciuto nel Groningen e ha dichiarato di aver appreso molto da un illustre compagno di squadra: tale Arjen Robben. A 17 anni ha potuto osservare da vicino le gesta dell’olandese, anche se ormai a fine carriera, e ricevere i suoi consigli sulla vita da professionista. Il più importante calciatore slovacco della storia, poi, è stato Marek Hamsik e l’attuale CT è Calzona: il passaggio in estate in Serie A per fare il salto di qualità è dovuto anche a queste influenze. Ora è già tra i calciatori più ricercati tra quelli presenti nella rosa del Verona: le ultime.

Non solo Atalanta, diversi top club su Suslov: occhi sulla Champions League | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, diversi top club italiani hanno messo gli occhi su Tomas Suslov in vista della prossima stagione: tra questi, anche Atalanta e Bologna.

L’interesse dei bergamaschi per lo slovacco, nonostante le voci che si rincorrono nelle ultime giornate, non si è ancora tramutato in una vera e propria trattativa. La situazione interessa indirettamente anche la Juventus, perché Suslov è nella lista dei giocatori che gli uomini della Dea stanno valutando per sostituire Teun Koopmeiners. Il pressing dei bianconeri sull’olandese si è intensificato nelle ultime giornate e, come vi raccontiamo da tempo su queste pagine, un principio di accordo con l’entourage è già presente.

Oltre all’Atalanta, però, su Suslov si registra anche l’interesse del Bologna di Vincenzo Italiano. Proprio l’ex tecnico della Fiorentina avrebbe inserito lo slovacco nella short-list per rinforzare la rosa in vista della Champions League. Al momento, tanti sondaggi e diverse richieste di informazione con l’entourage di Suslov, ma le possibilità di vederlo giocare in Europa nella prossima stagione crescono sempre di più.