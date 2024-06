Difesa, il piano del Napoli: Buongiorno più Rafa Marin | CM.IT

Il ds del Napoli Giovanni Manna lavora per rivoluzionare la difesa: il piano porta al doppio colpo Buongiorno-Rafa Marin

Il Napoli lavora per rivoluzionare la sua difesa. Dopo i disastri vissuti in questa stagione da cancellare, gli azzurri vogliono garantire ad Antonio Conte un pacchetto arretrato rinnovato con qualità, gioventù ed esperienza internazionale.

Mario Hermoso sembrava da settimane il nome più caldo per i partenopei, ma le esose richieste tra ingaggio (circa 4 milioni di euro netti) e commissioni hanno messo, al momento, l’affare in stand-by. Ad oggi, invece, l’idea del club è un doppio colpo, sempre italospagnolo: Alessandro Buongiorno più Rafa Marin.

La trattativa per il centrale del Torino procede spedita. Ci sarà ancora da lavorare e sarà un affare tra i più cari della storia del club (il cartellino costerà circa 40 milioni di euro), ma dalle parti inizia a filtrare ottimismo e la strada, seppur ancora lunga, inizia a sembrare tracciata.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, nel frattempo, ha lavorato a fari spenti ancora in Spagna. Rafa Marin, centrale classe 2002 reduce da un’ottima stagione in prestito all’Alaves, è un profilo che il ds azzurro conosce e stima da tempo. I contatti con il suo agente e il Real Madrid sono stati finora positivi e l’affare si imposterebbe su una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma con un’opzione di recompra a favore dei merengues. I madrileni considerano Marin uno dei profili più interessanti per il futuro della loro difesa e non vogliono perdere il controllo sul giocatore, in maniera simile a quanto accadde con Brahim Diaz al Milan. Proprio i rossoneri e il Bayer Leverkusen sono tra gli altri club interessati allo spagnolo che, da parte sua, vede di buon occhio un’esperienza in Serie A agli ordini di Antonio Conte. Il doppio colpo in difesa è una delle priorità del mister e Manna spera di accontentarlo quanto prima.