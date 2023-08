Ultime 48 ore di calciomercato: dalla caccia al bomber di Juve e Milan alle mosse di Inter e Napoli

Calciomercato al rush finale, mancano 48 ore alla chiusura: Juventus e Milan a caccia di un attaccante, ultimi ritocchi per Inter e Napoli

Il lungo calciomercato estivo si avvicina alla conclusione, venerdì sera alle ore 20 il gong definitivo. A quel punto, i giochi saranno fatti per tutti. Gran parte delle operazioni necessarie sono state messe a segno dai club, ma ci sono ancora delle ultime mosse da realizzare per alcuni per dirsi davvero soddisfatti.

L’attività maggiore si registra sull’asse tra Torino e Milano. In casa Juventus, è stato un mercato in entrata piuttosto anemico, con Giuntoli che ha dovuto concentrarsi maggiormente, anche in questi giorni, sulle uscite. Ma le ultime possibili cessioni potrebbero aprire a un grande colpo sul filo di lana. Prova a mettere la ciliegina sulla torta anche il Milan, che va a caccia del colpo numero dieci, per regalare a Pioli un attaccante. L’Inter e il Napoli sembrano maggiormente tranquille, ma potrebbe esserci ancora qualcosa da fare sia per i nerazzurri che per i campioni d’Italia. Facciamo il punto sulle ultimissime trattative di calciomercato in Serie A per le big principali.

Calciomercato, un bomber per Allegri e Pioli: le ultime

Come detto, le formazioni che avrebbero più bisogno di un innesto in questo momento sono Juventus e Milan, che concentrano i propri sforzi sulla prima linea. Situazioni differenti per Massimiliano Allegri e per Stefano Pioli, che però gradirebbero entrambi un ultimo regalo.

Il Milan insegue Taremi ma il Porto e Sergio Conceiçao fanno muro, come raccontato da Calciomercato.it. C’è ancora distanza tra la proposta rossonera e le richieste del Porto, il Diavolo prova a crederci ma attenderà ancora soltanto poche ore. Se non dovesse essere fumata bianca, si cambierebbe obiettivo. A quel punto, l’alternativa più calda per il last minute del Milan sarebbe Luka Jovic.

In casa Juventus, invece, come detto dipende tutto dalle mosse in uscita. Kostic è fuori dai piani dei bianconeri, il club cerca di piazzarlo valutandolo 20 milioni. Le pretendenti in Bundesliga e Premier League non mancano, spunta anche la suggestione Roma. Potrebbe dire addio anche Moise Kean, occhio a un possibile scambio last minute con l’Atletico Madrid per l’ennesimo ritorno di Alvaro Morata. Lo spagnolo, del resto, a Torino rientrerebbe volentieri e sarebbe assai gradito anche a Massimiliano Allegri. Molto più difficile, a questo punto, che riprenda corpo la pista Berardi.

Inter e Napoli, non è ancora finita: i colpi di scena dell’ultimo minuto

Negli ultimi giorni, chi ha accelerato con decisione sul mercato delle trattative è stata l’Inter. Che con l’addio di Correa e gli arrivi di Sanchez e Pavard pare aver esaudito le richieste di Simone Inzaghi, ma occhio a un ultimo fronte che potrebbe riaprirsi.

Nerazzurri che al momento sono numericamente a posto, ma potrebbe rendersi necessario un ritocco a centrocampo, nel caso in cui ci fosse la partenza di Stefano Sensi. Marotta e Ausilio, stando alle ultime notizie, si starebbero cautelando monitorando Gourna-Douath e Kjaergaard, giovani centrocampisti del Salisburgo.

Qualcosa potrebbe muoversi in mezzo al campo anche per il Napoli. Azzurri che hanno sistemato l’attacco con l’arrivo di Lindstrom e il contestuale addio di Lozano. Ma a centrocampo sono ancora in bilico Gaetano e Demme. In caso di partenza di uno dei due, occorrerebbe tamponare con un acquisto dell’ultimo momento. Non casuali, da questo punto di vista, le voci su Amrabat, il cui arrivo non si prospetta comunque facile. Napoli che poi si concentrerà sui rinnovi di Osimhen, Zielinski e Kvaratskhelia.

Attenzione anche a una ultimissima mossa della Roma, dopo gli arrivi di Azmoun e Lukaku che hanno messo a posto l’attacco. Abbiamo già accennato alla suggestione Kostic, Mourinho e Tiago Pinto potrebbero fiondarsi anche su Eric Garcia in uscita dal Barcellona.

