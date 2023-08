Juventus, Kean si muove solo con lo scambio last minute

Ultime ore di calciomercato assai delicate per la Juventus, tiene banco la situazione di Kean: parte soltanto con lo scambio

Un pre campionato positivo, che aveva lasciato buone sensazioni, ma per adesso, nelle prime due gare ufficiali in Serie A, Moise Kean con la maglia della Juventus non si è visto. In questi giorni conclusivi di agosto, si è tornati a parlare di lui in termini di mercato in maniera abbastanza insistente.

Se contro l’Udinese il giovane attaccante non aveva potuto esserci per problemi fisici, con il Bologna non è entrato in campo per scelta precisa di Allegri. Gerarchie piuttosto chiare al momento là davanti, Kean viene dopo Vlahovic, Chiesa e Milik. E la Juventus, potendo, vorrebbe monetizzare dal suo addio, viste le difficoltà di questo periodo. Il futuro bianconero di Kean è in bilico, ma nonostante le diverse voci che si sono rincorse ultimamente le possibilità di permanenza crescono. L’interessamento di alcuni club dalla Premier League non si è concretizzato, nemmeno quello del Siviglia dalla Liga. E in Italia nessuno è disposto a corrispondere alla Juventus la cifra richiesta. Il Milan ha sondato il terreno, ma ha mollato il colpo abbastanza in fretta.

Calciomercato Juve, ecco chi al posto di Kean: occhio alla formula

L’unica possibilità per una partenza di Moise Kean a questo punto sarebbe quella di uno scambio in attacco. Con un nome fortemente interessato, quello del grande ex Alvaro Morata.

Lo spagnolo guarda sempre alle vicende di casa bianconera e tornerebbe più che volentieri a Torino. Ipotesi che del resto sarebbe gradita anche ad Allegri. L’Atletico Madrid, in ogni caso, non molla sulla clausola da 21 milioni di euro. Lo scambio potrebbe avvenire con un conguaglio a favore della Juventus, che valuta il cartellino di Kean intorno ai 30 milioni.

