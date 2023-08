Kean, futuro alla Juve in bilico: la Premier chiama e la Roma...

Calciomercato Juventus, il futuro di Moise Kean continua a tenere banco: dalle pista Fulham alle possibili (difficili) piste in Serie A. Le ultime

Con la sessione estiva di calciomercato entrata nella sua fase più calda, sono ancora diversi i nodi da sciogliere in casa Juventus. I bianconeri, che non hanno ancora perso di vista il possibile scambio Lukaku-Vlahovic con il Chelsea, si stanno concentrando soprattutto sulle uscite dalle quali sperano di ricavare un discreto tesoretto.

Oltre al rebus legato alle possibili cessioni sulle corsie esterne, dove Kostic al momento sembra l’indiziato principale a partire, la Juventus sta valutando anche eventuali movimenti per rimodulare la zona nevralgica del campo. Tuttavia non è escluso che Giuntoli entri nell’ordine di idee di piazzare un colpo last minute in attacco, beneficiando della possibile partenza di Moise Kean. L’attaccante italiano, infatti, non è considerato incedibile e a fronte di un’offerta giudicata congrua da Giuntoli, potrebbe cambiare aria. A tal proposito, occhio al possibile blitz del Fulham che, dopo aver definito la cessione di Mitrovic, sta valutando con estrema attenzione il profilo dell’attaccante della Juventus, per il quale sarebbe pronta un’offerta importante.

Calciomercato Juventus, rebus Kean: opzione Serie A difficile, ma occhio alle sorprese

Nelle scorse settimane anche il Milan ha provato a sondare esplorativamente lo scenario per capire eventuali margini di manovra. I rossoneri, però, avrebbero voluto imbastire l’operazione con la Juventus sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Formula che non intriga più di tanto la ‘Vecchia Signora’, che vorrebbe definire la cessione di Kean solo ed esclusivamente a titolo definitivo.

Inoltre la Juve valuta il suo attaccante almeno 30 milioni di euro, soldi che il Milan non ha alcuna intenzione di mettere sul piatto. Nelle ultime ore il profilo di Kean, tra l’altro, è finito mediaticamente anche in orbita Roma. I giallorossi, che stanno provando a forzare i tempi con l’Atalanta per strappare alla ‘Dea’ Duvan Zapata, sono alla ricerca di un attaccante in grado di interscambiarsi con il ‘Gallo’ Belotti, autore di una prova maiuscola all’esordio contro la Salernitana.

Nel caso in cui alla fine l’Atalanta non dovesse aprire le porte alla cessione del colombiano, la Roma chiaramente sarebbe obbligata a valutare altri profili. Oltre alla tentazione Lukaku (per il quale una trattativa vera e propria non è stata imbastita per via del netto rifiuto del Chelsea ad aprire alla formula del prestito) i giallorossi potrebbero valutare anche la candidatura di Kean, almeno in linea ipotetica. Lo scenario attuale, però, è diverso: il Fulham preme e la Premier sembra essere la destinazione più probabile per l’attaccante della Juventus.