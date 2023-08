Giuntoli incassa 40 milioni dalla Premier: così arriva il nuovo attaccante

Non è ancora chiuso il mercato per la Juventus, specialmente nel reparto d’attacco: doppia pista in caso di cessione, c’è l’offerta da 40 milioni

C’è fermento alla Continassa e nell’attacco della Juventus, nonostante la coppia Vlahovic-Chiesa vada verso la riconferma dopo l’ottima prova sul campo dell’Udinese all’esordio in campionato.

I due ex Fiorentina hanno grosse chance di restare in bianconero e servirà davvero un’offerta irrinunciabile nell’ultima parte del mercato per cambiare le carte in tavola. Si allontana quindi la candidatura di Romelu Lukaku, che aspetta ancora la ‘Vecchia Signora’ forte in particolare della stima di Massimiliano Allegri. Con il Chelsea però resta la distanza e negli ultimi tempi ‘Big Rom’ è stato accostato anche a Milan e Roma. Chi invece traballa un po’ sotto la Mole è Moise Kean, anche lui non incedibile per il Dt Giuntoli se arrivasse alla Continassa un’offerta congrua.

Calciomercato Juventus, il Fulham piomba su Kean

La Juve ha chiuso subito alle illazioni su un Kean fuori rosa dopo la manca convocazione di Udine, con il canterano che è rientrato ieri in gruppo e sarà disponibile per la gara casalinga di domenica contro il Bologna.

Su Kean si erano fatte avanti Milan e Siviglia, senza peraltro accontentare la società bianconera che per lasciar partire l’ex PSG chiede una formula a titolo definitivo e un assegno di almeno 30 milioni di euro. Il club che starebbe provando con maggiore decisione l’affondo per il classe 2000 è il Fulham come riporta ‘Tuttosport’, con gli inglesi (che devono rimpiazzare Mitrovic, volato in Arabia) disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni per il cartellino dell’attaccante. Se l’operazione andasse in porto, Giuntoli in quel caso avrebbe i fondi per riaprire con il Sassuolo la pista Berardi o in alternativa tornare sotto per Morata, la cui conferma all’Atletico Madrid non è ancora così scontata.